Нацбанк РК принял очередное решение по базовой ставке

Национальный банк принял решение установить базовую ставку на уровне 16 процентов годовых, Tengrinews.kz.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16 процентов годовых с процентным коридором +/– 1,0 процентного пункта. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17 процентов, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15 процентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение корректирует траекторию ставки, сохраняя направление и темпы, заданные предыдущими решениями и коммуникациями. Повышение ставки обусловлено совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Превышение инфляции над прогнозами по данным сентября стало достаточно значительным. Ключевыми факторами решения стали высокие инфляционные ожидания, устойчивый спрос, фискальный импульс, рост издержек производства в связи с переориентацией на более устойчивые цепочки поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля. Возросшие инфляционные ожидания оказывают давление на цены и потребительское поведение. Все это требует более жестких денежно-кредитных условий для сохранения контроля над инфляционными процессами в 2023 году.

«Эффект от повышения базовой ставки будет проявляться с лагом в 1-2 года, оказывая поддержку сберегательной активности субъектов экономики и способствуя балансу на внутреннем валютном рынке», — отметили в банке.

По данным Нацбанка, в сентябре 2022 года годовая инфляция составила 17,7 процента, существенно отклонившись от прогнозной траектории. Наблюдается устойчивый рост цен по всем компонентам инфляции. После замедления в июле сезонно-очищенный рост потребительских цен в последние месяцы значительно ускорился. Аннуализированный показатель в сентябре составил 26,8 процента (в июле 2022 года – 17,7 процента). Базовая инфляция формируется на повышенных уровнях, достигнув 19,7 процента в годовом выражении. Это свидетельствует о риске формирования затяжного высокого инфляционного фона в экономике.

«Инфляционные ожидания населения и профессиональных макроэкономистов существенно выросли. Медианная оценка ожидаемой инфляции со стороны населения на год вперед повысилась до 16,9 процента в сентябре 2022 года. Оценки будущего роста цен со стороны населения в основном обусловлены ожидаемым изменением цен на продукты питания, внешними событиями и изменением обменного курса. Рост инфляционных ожиданий происходит на фоне миграционного шока, имеющего краткосрочную природу. Тем не менее это создало риски вторичных эффектов ввиду прямого влияния на инфляционные ожидания», — говорится в сообщении.

Потребительский спрос сохраняет положительную тенденцию на фоне роста инфляционных процессов. Объемы номинального розничного товарооборота по итогам девяти месяцев 2022 года выросли на 15,7 процента в сравнении с прошлым годом. Дополнительное проинфляционное давление со стороны спроса создает рост потребительского кредитования физических лиц (в январе — сентябре 2022 года — на 21,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года).

Сообщается, что факторы внешней среды характеризуются высокой степенью неопределенности. Цены на мировых продовольственных рынках продолжают снижаться, о чем свидетельствует индекс ФАО. В сентябре 2022 года показатель снизился на 1,1 процента (в годовом выражении рост на 5,5 процента). При этом наблюдается повышение цен на пшеницу, связанное с рисками вывоза зерна из украинских черноморских портов и погодных условий в Аргентине и США.

Потребительская инфляция во многих странах продолжает ускоряться. В ЕС в сентябре 2022 года инфляция составила 10,9 процента. В США инфляция, вопреки более агрессивной политике ФРС США, осталась почти на прежнем уровне. В этих условиях монетарная политика большинства центральных банков продолжает ужесточаться, ставя достижение цели по инфляции в приоритет. Так, процентная ставка ФРС США с начала текущего года была последовательно повышена с 0,25 до 3,25 процента.

Перспективы дальнейшего развития глобальной экономики снова были ухудшены. Прогнозы МВФ по росту мировой экономики в 2022 году остались без изменений на уровне 3,2 процента. При этом оценки по 2023 году снижены с 2,9 до 2,7 процента. Основными сдерживающими факторами роста мировой экономики остаются высокие геополитические риски, повышенное инфляционное давление, снижение экономической активности в Китае.