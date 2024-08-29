Нацбанк РК принял решение по базовой ставке

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Инфляция в июле т.г. несколько повысилась, но сложилась в пределах прогнозов Национального Банка. Существенное ускорение продемонстрировали месячная инфляция и ее устойчивая часть. Инфляционные ожидания населения после роста в июне остались практически неизменными. Глобальная инфляция под воздействием сдерживающей политики центральных банков развитых стран продолжает замедляться. Проинфляционное давление внутри экономики усиливается за счет растущих объемов фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов в рамках реформы ЖКУ, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий.

Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени. Баланс рисков сместился в проинфляционную сторону и обуславливает высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2024 года.

Годовая инфляция в июле 2024 года повысилась до 8,6%, сложившись в пределах прогнозов Национального Банка. Продолжается удорожание регулируемых услуг на фоне реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции». Текущее ускорение инфляции произошло за счет существенного роста стоимости рыночных услуг, роста цен производителей обрабатывающей промышленности и ослабления обменного курса. Вместе с тем динамика снижения цен на продукцию сельского хозяйства ослабла.

Месячная инфляция в июле выросла до 0,7%, сложившись значительно выше средних исторических значений (0,3%). После некоторой стабилизации в прошлые месяцы показатели сезонно очищенной и базовой инфляции существенно ускорились, что сигнализирует о росте общего проинфляционного давления в экономике.

Инфляционные ожидания населения в июле практически не изменились. Респонденты чаще отмечают удорожание продуктов питания, лекарств и тарифов на ЖКУ. Инфляционные ожидания остаются нестабильными.

Глобальная инфляция продолжает замедляться под воздействием сдерживающей денежно-кредитной политики ведущих центральных банков. Мировые цены на продовольствие в годовом выражении продолжили снижаться, но более медленными темпами. В июле цены на зерновые продолжили снижение в условиях сезонного роста предложения в Северном полушарии и улучшения ожиданий по урожаю на фоне благоприятных погодных условий. Ожидается, что цены на зерновые продолжат плавное снижение.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 11 октября 2024 года в 12:00 по времени Астаны.

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