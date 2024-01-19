Нацбанк РК принял решение по базовой ставке

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Годовая инфляция к концу 2023 года достигла однозначного уровня. Месячная инфляция в декабре несколько превысила среднеисторические величины. Внешние инфляционные процессы продолжают складываться благоприятно на фоне снижающихся мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенных и нестабильных инфляционных ожиданий.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Национальный Банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным.

Годовая инфляция в декабре 2023 года снизилась до 9,8%, что соответствует прогнозу Национального Банка. Замедление роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением мировых цен на продовольствие и издержек производства, антиинфляционными мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года.

Месячная инфляция составила 0,8%, сложившись несколько выше своих среднеисторических значений (0,7%). Базовая инфляция, характеризующая устойчивую часть потребительских цен, в декабре немного ускорилась. В целом, показатели базовой и сезонно очищенной инфляции в течение нескольких месяцев остаются стабильными. При этом они все еще превышают установленный таргет. Для уверенного снижения общей инфляции до 5% в 2025-2026 годах требуется дальнейшее замедление ее устойчивой части.

Инфляционные ожидания населения несколько снизились. При этом они остаются все еще нестабильными и подверженными влиянию роста цен на продукты питания и ГСМ.

Внешний инфляционный фон складывается благоприятно. Этому способствует снижение цен на мировых продовольственных рынках. В декабре индекс продовольственных цен ФАО продолжил снижение. При этом стоимость зерновых в декабре выросла на фоне логистических сложностей в Черноморском регионе. Внешние денежно-кредитные условия продолжают оставаться сдерживающими. ЕЦБ после сентябрьского повышения сохранил ключевую ставку в конце прошлого года. ФРС США также сохранила ставку без изменений, отметив, что возможна соответствующая корректировка монетарных условий, если возникнут риски недостижения цели по инфляции. В свою очередь, Банк России продолжил повышение ключевой ставки для снижения инфляции до цели.

Рост экономики за 2023 год оценивается в 5,1% (на основе краткосрочного экономического индикатора), сложившись в пределах прогноза Национального Банка. Сильный экономический рост в 2023 году обусловлен положительной динамикой основных отраслей экономики – строительства, торговли, связи, транспорта, горнодобывающей отрасли и обрабатывающей промышленности. При этом отмечено существенное сокращение выпуска в сельском хозяйстве на фоне плохого урожая зерновых.

Проинфляционные риски связаны с незаякорением инфляционных ожиданий, возможным усилением фискального импульса и высоким ростом потребительского кредитования. Потенциальные риски также связаны с неопределенностью по динамике цен на продовольствие в результате низкого урожая и незавершенностью реформ в сфере регулируемых цен. Во внешнем секторе сохраняются риски, связанные с высокой инфляцией в одном из основных торговых партнеров – России.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Национальный Банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 23 февраля 2024 года в 12:00 по времени Астаны.

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