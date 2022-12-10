Нацбанк РК прогнозирует, что доллар в 2023 году достигнет своего пика

Об этом говорится в докладе замглавы ведомства Алии Молдабековой.

Она рассказала о дальнейших перспективах развития ситуации на финансовых рынках, передает inbusiness.kz.

Молдабекова сказала, что последние три года мировым рынкам приходилось сталкиваться с общими риск-факторами – пандемией и геополитикой, при этом динамика глобального валютного рынка находилась преимущественно под влиянием риск-сентимента и ответных мер денежно-кредитной и фискальной политик на данные факторы.

«В условиях возросшей неопределенности на мировых рынках наблюдался рост роли доллара как защитного актива. Текущие высокие ставки на финансовом рынке США в результате стремительного ужесточения денежно-кредитной политики способствуют росту спроса на долларовые активы ввиду их высокой доходности в абсолютном выражении», – отметила заместитель председателя Нацбанка РК.

Она добавила, что аналитики считают, что по мере ожидаемого ослабления факторов, поддерживающих подъем индекса доллара, 2023 год может стать годом достижения долларом пика и благоприятной динамики для валют развивающихся рынков.

«Вместе с тем в случае «жесткой посадки» политики ФРС США при сценарии замедления мировой экономики и наступлении рецессии укрепление доллара США может продолжиться», – подчеркнула Молдабекова.

На рынке нефти сохраняется волатильность, отражающая неопределенность касательно последствий введения потолка цен Евросоюзом и возможного смягчения политики Zero Covid в КНР. Лимит по цене покупки российской нефти имеет неоднозначные последствия.

С одной стороны, введение дисконта по цене может оказывать негативное влияние на нефтяной рынок, с другой стороны – возможные ответные меры РФ по сокращению добычи будут способствовать повышению котировок. Вторая неопределенность, сообщила Алия Молдабекова, касается возможного смягчения карантинных ограничений в Китае, что может способствовать повышению экономической активности и последующему росту спроса на энергоресурсы со стороны второй по величине экономики мира. Медианный прогноз Bloomberg предполагает рост котировок с текущих 78 до 92 долларов за баррель на конец I квартала 2023 года.

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