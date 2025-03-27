Национальный Банк Казахстана с 28 марта 2025 года выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 тенге нового дизайна.
Это четвертая банкнота из серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.
При этом в массовое обращение данные банкноты поступят во втором полугодии 2025 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования — это банкоматы, терминалы и друга кассовая техника, требуется дополнительное время.
На лицевой стороне изображены:
– ветвь «Древо жизни» с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);
– спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;
– артефакт – подпружный элемент в виде свернувшегося хищника как символ силы духа и выносливости (Курган Бесоба, 6-4 вв. до н. э., Приуралье, Западный Казахстан).
На оборотной стороне изображены:
– cобаки породы Тобет и Тазы на фоне стилизованного орнаментом щита;
– круговой казахский орнамент, олицетворяющий «щит» – символ защиты ценностей, древний символ – четыре стороны света, солярный знак в центре как символ созидательной энергии и жизни.
Также на оборотной стороне банкноты изображен артефакт – подпружная бляха в виде свернувшегося хищника как символ единения с природой и гармонии. В центре банкноты как фон располагается изображение степных холмов Казахстана, вписанное в стилизованный под орнамент символ бесконечности.
О порядке замены и установлении периода параллельного обращения банкнот
Новые банкноты номиналом 1 000 тенге поступят в обращение с 28 марта 2025 года и в течение 24 месяцев будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 1 000 тенге образца 2014 года.
То есть, все банкноты старого образца будут в течение двух лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК.
Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 28 марта 2025 года по 27 марта 2027 года.
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