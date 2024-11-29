Нацбанк уточнил прогноз инфляции.

Прогноз инфляции на 2024 год уточнен до 8-9%.

«Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год – до 5,5-7,5%. При этом устойчивая часть инфляции сложится вблизи 5% уже в 2026 году. Ожидается, что общая инфляция сформируется вблизи цели в 2027 году. Более высокие оценки по инфляции на предстоящие годы связаны с расширением фискального стимулирования, продолжением реформ ЖКУ, ослаблением обменного курса и усилением внешнего инфляционного давления», — сообщает Нацбанк РК.

Риски прогноза инфляции связаны с ростом давления со стороны внутреннего спроса, ускорением внешней инфляции и повышенными инфляционными ожиданиями. Кроме того, сохраняется неопределенность касательно инструментов стабилизации государственных финансов. Дальнейшая либерализация регулируемых цен и тарифов, ее темпы и сроки также являются значимым риском прогноза.

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