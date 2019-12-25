Нацбанк РК выпустил коллекционные монеты номиналом 100 и 500 тенге

Национальный Банк Республики Казахстан c 25 декабря 2019 года выпускает в обращение коллекционные монеты Á.Qasteev «Búrkitshi» из серии монет «Изобразительное искусство Казахстана» номиналом 500 тенге и коллекционные монеты «I. Jansúgirov. 125 jyl», «S. Seifýllin. 125 jyl», «B. Mailin. 125 jyl», «T. Rysqulov. 125 jyl» из серии «Выдающиеся события и люди» номиналом 100 тенге, сообщает 24.kz

Монета «Á.Qasteev «Búrkitshi» продолжает серию монет «Изобразительное искусство Казахстана», призванную популяризировать богатство нашей национальной культуры и раскрыть полный спектр направлений в изобразительном искусстве Казахстана (графика, скульптура, живопись, мозаика и т.д.).

В дизайне монеты использовано изображение картины основоположника казахского изобразительного искусства, Народного художника Казахской ССР, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Абылхана Кастеева (14 января 1904 – 2 ноября 1973) «Охотник с беркутом».

Монеты изготовлены из серебра с применением технологии цветной печати. На аверсе монеты в центральной части на орнаментальном фоне расположен герб Республики Казахстан в обрамлении надписи «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY ∙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН».

В нижней части – номинал монеты, год чеканки и надпись, обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В верхней – надпись «Á.Qasteev «Búrkitshi» и товарный знак (логотип) Национального Банка.

Изображение и надписи выполнены на зеркальной поверхности. На реверсе монеты расположено изображение картины казахского художника Абылхана Кастеева «Охотник с беркутом». Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, масса – 31,1 гр., диаметр – 35х45 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 1 000 штук.

Монеты «I. Jansúgirov. 125 jyl», «S. Seifýllin. 125 jyl», «B. Mailin. 125 jyl», «T. Rysqulov. 125 jyl» приурочены к 125-летию со дня рождения выдающихся личностей казахской истории.

Ильяс Джансугуров – классик казахской литературы, поэт. Первый председатель Союза писателей Казахстана.

Сакен Сейфуллин – основоположник современной казахской литературы, поэт и писатель, государственный деятель. Основатель Союза писателей Казахстана.

Беимбет Майлин – казахский писатель, драматург.

Турар Рыскулов – видный политический и государственный деятель.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен герб Республики Казахстан. Слева и справа от герба расположены элементы национального орнамента. По окружности надписи «QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN». В нижней части надписи «100 TEŃGE» обозначающие номинал монет.

На оборотной стороне (реверсе) монет на фоне стилизованной контурной карты Казахстана размещены портретные изображения, элементы казахской юрты (кереге), надписи «125 JYL» выполненных в виде декора казахской юрты (баскур), надписи «2019», обозначающие год чеканки.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор, масса – 11,17 гр., диаметр – 31 мм, качество изготовления – «brilliant uncirculated», тираж – 7 000 штук каждого вида. Предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Коллекционные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан. Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления «brilliant uncirculated» выпускаются в специальной полиграфической упаковке.

Коллекционные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Приобрести монеты можно во всех территориальных филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также через Интернет-магазин.