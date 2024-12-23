Национальный банк распространил сообщение для казахстанцев.

«Нацбанк напоминает, что банкноты долларов США, выпущенных в период c 1996 по 2013 годы, являются законным платежным средством и подлежат приему в обменных пунктах», — говорится в сообщении.

Ранее, Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) сообщает об участившихся жалобах от граждан по фактам отказа со стороны обменных пунктов БВУ и небанковских обменных пунктов в обмене наличных долларов США, выпущенных в период c 1996 по 2013 годы.

В связи с этим НБК напоминает, что данные банкноты являются законным платежным средством и подлежат приему в обменных пунктах Казахстана без взимания комиссии при условии их подлинности и отсутствия повреждений.

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