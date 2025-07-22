Национальным Банком Казахстана и банками второго уровня за первое полугодие 2025 года выявлено 96 поддельных денежных знаков (93 банкноты и 3 монеты) на сумму 465 150 тенге.
Чаще всего подделывались банкноты номиналом 5 000 тенге – 85 шт. Далее идут банкноты номиналом 2 000 тенге – 5 шт., 10 000 тенге – 3 шт., остальные приходятся на монеты.
Национальный Банк напоминает о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.
Поддельная Подлинная
Банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге.
Поддельная Подлинная
Микротексты размытые и не распознаются при многократном увеличении.
Поддельная Подлинная
Водяной знак на поддельной банкноте отсутствует.
Поддельная Подлинная
Элемент Патч не имеет объема и напечатан обычной краской. Также отсутствует голографический эффект расхождения лучей и переключение изображения номинала на орнамент.
Поддельная Подлинная
Защитная нить не имеет динамического и цветопеременного эффекта и не имеет целостности на просвет.
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