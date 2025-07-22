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Нацбанк предупредил казахстанцев

— Сегодня, 09:31
Изображение для новости: Нацбанк предупредил казахстанцев

Фото взято с inbusiness.kz

Национальным Банком Казахстана и банками второго уровня за первое полугодие 2025 года выявлено 96 поддельных денежных знаков (93 банкноты и 3 монеты) на сумму 465 150 тенге.

Чаще всего подделывались банкноты номиналом 5 000 тенге – 85 шт. Далее идут банкноты номиналом 2 000 тенге – 5 шт., 10 000 тенге – 3 шт., остальные приходятся на монеты.

Национальный Банк напоминает о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.

  Поддельная                                                            Подлинная
Банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге.

Изображение 1 для Нацбанк предупредил казахстанцев

                       Поддельная                                                            Подлинная
Микротексты размытые и не распознаются при многократном увеличении.

Изображение 2 для Нацбанк предупредил казахстанцев

                       Поддельная                                                            Подлинная
Водяной знак на поддельной банкноте отсутствует.

Изображение 3 для Нацбанк предупредил казахстанцев

                       Поддельная                                                            Подлинная
Элемент Патч не имеет объема и напечатан обычной краской. Также отсутствует голографический эффект расхождения лучей и переключение изображения номинала на орнамент.

Изображение 4 для Нацбанк предупредил казахстанцев

                       Поддельная                                                            Подлинная
Защитная нить не имеет динамического и цветопеременного эффекта и не имеет целостности на просвет.

Изображение 5 для Нацбанк предупредил казахстанцев


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