Национальный Банк Казахстана предупреждает о новых схемах злоумышленников, направленных на получение доступа к персональным данным или хищение денежных средств с банковских счетов.

Национальный Банк Казахстана сообщает об участившихся случаях хищения данных банковских карт через онлайн-игры. Злоумышленники, представляясь сотрудниками компаний или администраторами игр, под предлогом предоставления детям вознаграждений запрашивают реквизиты банковских карт (номера карт, CVV коды, а также SMS коды).

В этой связи Национальный Банк Казахстана рекомендует родителям провести разъяснительную беседу с детьми о недопустимости передачи личной информации, данных банковских карт, кодов подтверждения третьим лицам, при этом в целях профилактики интернет-мошенничества рекомендуется установить родительский контроль на мобильных устройствах детей.

Национальный Банк также призывает граждан соблюдать осторожность и не передавать конфиденциальную информацию, не реагировать на подозрительные сообщения, а также в обязательном порядке перепроверять достоверность поступающих запросов.

Кроме того, следует воздержаться от перехода по сомнительным ссылкам, открытия неизвестных файлов и установки приложений удаленного доступа, таких как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и аналогичных программ.

Напоминаем, что Национальный Банк Казахстана не обслуживает счета физических лиц, не занимается кредитованием граждан, не предоставляет юридические услуги, а также не проводит денежные расчеты с населением.

Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального Банка Казахстана рекомендуется прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа.

Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.

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