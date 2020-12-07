Нацбанк сделал заявление о купюре «Күлтегін» в 1000 тенге

tengrinews.kz
Национальный банк Казахстана сделал заявление о банкноте «Күлтегін» номиналом 1000 тенге, выпущенной в 2013 году. Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Нацбанка Ануар Кониркульжаев рассказал, что 1000-тенговая банкнота является памятной, но ее обязаны принимать по всем видам платежей, передает Tengrinews.kz.
Отмечается также, что банкнота «Күлтегін» в 1000 тенге без ограничения разменивается и обменивается всеми банками и отделениями АО «Казпочта».
«Памятная банкнота «Күлтегін» не имеет срока завершения хождения и изымается из оборота по мере естественного износа«, — заявили в Нацбанке.
«В случае отказа в приеме необходимо обратиться в территориальный филиал Национального банка для принятия соответствующих мер. Рекомендуем производить видеофиксацию либо потребовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты», — советует Ануар Кониркульжаев.
Отметим, что купюра «Күлтегін» в 1000 тенге появилась в 2013 году тиражом в 20 миллионов штук. На ее лицевой стороне изображен столичный монумент «Қазақ Елi» и фрагмент скульптуры «Күлтегін». Также присутствуют летящие голуби, государственные символы Республики Казахстан: флаг и герб.
На оборотной стороне показаны наскальные изображения тюркских воинов, памятник тюркской письменности.
«Күлтегін» стала лучшей банкнотой 2013 года по версии Международного банкнотного сообщества (International Bank Note Society).
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области