Нацбанк сделал заявление о купюре «Күлтегін» в 1000 тенге

Национальный банк Казахстана сделал заявление о банкноте «Күлтегін» номиналом 1000 тенге, выпущенной в 2013 году. Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Нацбанка Ануар Кониркульжаев рассказал, что 1000-тенговая банкнота является памятной, но ее обязаны принимать по всем видам платежей, передает Tengrinews.kz.

Отмечается также, что банкнота «Күлтегін» в 1000 тенге без ограничения разменивается и обменивается всеми банками и отделениями АО «Казпочта».

«Памятная банкнота «Күлтегін» не имеет срока завершения хождения и изымается из оборота по мере естественного износа«, — заявили в Нацбанке.

Если же предприниматели отказываются принимать банкноты, то им сначала грозит предупреждение, это регламентируется статьей 206 КоАП. В случае повторения ситуации в течение года предусмотрен штраф в размере от 5 до 25 МРП (от 13 890 до 69 450 тенге).

«В случае отказа в приеме необходимо обратиться в территориальный филиал Национального банка для принятия соответствующих мер. Рекомендуем производить видеофиксацию либо потребовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты», — советует Ануар Кониркульжаев.

Отметим, что купюра «Күлтегін» в 1000 тенге появилась в 2013 году тиражом в 20 миллионов штук. На ее лицевой стороне изображен столичный монумент «Қазақ Елi» и фрагмент скульптуры «Күлтегін». Также присутствуют летящие голуби, государственные символы Республики Казахстан: флаг и герб.

На оборотной стороне показаны наскальные изображения тюркских воинов, памятник тюркской письменности.

«Күлтегін» стала лучшей банкнотой 2013 года по версии Международного банкнотного сообщества (International Bank Note Society).

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