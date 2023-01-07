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Нацбанк сделал заявление о курсе тенге

Фото из открытых источников

Валютных интервенций в декабре Национальный банк не проводил, сообщает Экспресс К со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках, — заявили в Нацбанке.

Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов, говорится на сайте финрегулятора.

Валютный рынок в декабре был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий.

По итогам декабря курс тенге укрепился на 1,3% — до 462,66 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 132 до 141 млн долларов США.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 328,7 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

«Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за декабрь составили 461 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 16% от общего объема торгов и не более 31 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок», — сообщили в Нацбанке.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов Национальный банк в декабре осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах. Их общая сумма составила 43,2 млн долларов США, или порядка 1,5% от общего объема рынка.

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