Нацбанк сделал заявление о курсе тенге

Валютных интервенций в декабре Национальный банк не проводил, сообщает Экспресс К со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

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В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках, — заявили в Нацбанке.

Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов, говорится на сайте финрегулятора.

Валютный рынок в декабре был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий.

По итогам декабря курс тенге укрепился на 1,3% — до 462,66 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 132 до 141 млн долларов США.