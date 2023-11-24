Нацбанк снизил базовую ставку в Казахстане

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых с коридором +/– 1 п.п. Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального Банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции.

Годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Ожидается переход показателя в зону однозначных значений в ближайшие месяцы. Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений. Внешнее инфляционное давление продолжает смягчаться на фоне сдерживающей политики центральных банков и снижения мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. Во внутренней экономике сохраняется проинфляционное давление со стороныфискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Необходимость достижения цели по инфляции 5% требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в среднесрочном периоде.

Годовая инфляция продолжила замедление в октябре 2023 года, составив 10,8%, что ближе к нижней границе предыдущего прогнозного диапазона. Месячная инфляция в октябре 2023 года составила 0,7%, снизившись до уровня своих среднеисторических значений. Замедление роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением глобального инфляционного давления и издержек производства, постепенным восстановлением логистических цепочек, мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года. Показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции стабилизировались, но продолжают формироваться выше таргета и отражают устойчивый рост цен на широкий спектр товаров и услуг.

Инфляционные ожидания населения, несмотря на последовательное замедление инфляции, остаются повышенными и чувствительными к изменению ситуации на отдельных товарных рынках. В октябре 2023 года показатель ожидаемой на год вперед инфляции повысился. Основными факторами повышенных ожиданий остаются рост цен на ГСМ и динамика цен на продукты питания.

Глобальная инфляция продолжила замедляться. Во многих странах, включая большую часть стран – торговых партнеров, наблюдается тренд на замедление инфляции. При этом сохраняются риски повышения внешнего инфляционного давления на фоне более высокой инфляции в России в сравнении с предыдущим прогнозом. В среднесрочной перспективе проинфляционное давление будет слабеть по мере приближения инфляции в странах – торговых партнерах к целевым значениям. Индекс продовольственных цен ФАО сокращается на фоне снижения цен на сахар, зерновые, растительные масла и мясо. Ожидается, что цены на зерновые снизятся на фоне сезонного увеличения предложения, но к концу 2023 года и в начале 2024 года предполагается рост цен в результате более низких объемов поставок зерна из Украины.

С середины 2024 года ожидается постепенное снижение цен на зерновые ввиду увеличения предложения и улучшения логистических цепочек.

Внешние денежно-кредитные условия остаются жесткими. Неопределенность по дальнейшей динамике инфляции снова смещает начало цикла снижения ставки ФРС США на более поздний срок. ЕЦБ намерен придерживаться политики высоких ставок на более длительный период. В отдельных странах – торговых партнерах продолжается ужесточение денежно-кредитной политики на фоне инфляции, превышающей целевые значения.

Базовый сценарий предполагает стабилизацию цен на нефть марки Brent до конца текущего года в диапазоне 85-90 долл. США за баррель на фоне продления сокращения добычи ОПЕК+ и военных действий на Ближнем Востоке. В рамках базового сценария в 2024 и 2025 годах ввиду умеренного спроса на энергоносители в условиях более слабого роста мировой экономики предполагается постепенное снижение цены на нефть марки Brent до 85 долл. США и 80 долл. США в среднем за год, соответственно.

Прогноз инфляции на 2023 год улучшен до9,3-10,3%. Пересмотр прогноза на 2023 год связан с более умеренным, чем ожидалось, ростом тарифов на ЖКУ и более сдержанным ростом цен на непродовольственные товары. Прогноз на 2024 год сохранен на уровне 7,5-9,5%, на 2025 год – на уровне 5,5-7,5%. Основные риски прогноза инфляции на 2024-2025 годы включают усиление фискального стимулирования, незаякорение инфляционных ожиданий, возможный рост цен на продовольствие в виду эффекта низкого урожая в 2023 году, а также прямой эффект от повышения тарифов на ЖКУ. Прогноз инфляции также не учитывает обсуждаемое Правительством Республики Казахстан повышение НДС в 2025 году.

Прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы пересмотрен. В текущем году рост ВВП, как и ранее, ожидается на уровне 4,2-5,2%. Прогноз на 2024 год снижен до 3,2-4,2% в связи с возможным переносом на конец 2024 года или на 2025 год начала увеличения производства на ТШО. На фоне этого с учетом эффекта более низкой базы прогноз на 2025 год повышен до 5,5-6,5%. Основным и значимым фактором, повышающим риски прогноза, является неопределенность, касающаяся параметров добычи нефти в 2024-2025 годах.

Динамичное снижение годовой инфляции и ее более низкие прогнозы до конца 2023 года сформировали пространство для снижения базовой ставки. Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. При замедлении инфляции в 2024 году Национальный Банк будет рассматривать целесообразность плавного снижения базовой ставки с учетом необходимости сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий в среднесрочной перспективе для возврата инфляции к цели 5% и якорения инфляционных ожиданий. При этом, не исключаются паузы в изменении базовой ставки для накопления данных и мониторинга баланса рисков.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 19 января 2024 года в 12:00 по времени Астаны.

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