Нацбанк: Спрос на ипотеку в Казахстане упал из-за дороговизны жилья

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В третьем квартале 2021 года в Казахстане снизился спрос на ипотечное кредитование. Банки объясняют это завершением приёма заявок по государственной программе ипотечного кредитования «Баспана-Хит», а также с высокими ценами на рынке недвижимости, сообщил директор департамента финансовой стабильности и исследований Национального Банка РК Олжас Кубенбаев. В опросе по кредитованию приняли участие 20 банков второго уровня, передает informburo.kz
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«В сравнении с предыдущим кварталом количество поступивших заявок по ипотеке выросло на 27%, однако доля одобрения по ним снизилась на 17%. Несмотря на смягчение условий по ипотечным кредитам в части послабления требований к залогам, снижения ставок вознаграждения, уменьшения комиссий и пересмотра минимального размера первоначального взноса большинством банков, внедрение отдельными банками скоринговой системы для оценки кредитоспособности клиентов привело к снижению доли одобрения по займам», – отметил Кубенбаев.
Спрос на автокредиты в третьем квартале также снизился. По мнению банков, это связано с отсутствием новых авто в салонах, а также приостановлением программы льготного автокредитования Банка Развития Казахстана.
Условия по выданным автокредитам были смягчены в части пороговых значений в рамках кредитного скоринга и ставок вознаграждения. Несмотря на 10-процентный рост количества поступивших заявок в отчетном квартале, доля их одобрения осталась на уровне предыдущего квартала.
«В следующем квартале большинство банков планируют смягчить условия кредитования по всем сегментам розничного кредитования, в связи с чем ожидают увеличение спроса по залоговым и беззалоговым потребительским займам, а также по автокредитованию. Спрос на ипотеку, по мнению банков, сохранится на уровне текущего квартала», – сообщили в Нацбанке.
Спроса в сегменте залогового и беззалогового потребительского кредитования в третьем квартале вырос. Значительный рост объясняют увеличением расходов на товары длительного пользования со стороны населения, проведение маркетинговых акций и кампаний крупными банками. Количество поступивших заявок по займам с обеспечением и без обеспечения выросло на 33% и 8%, соответственно.
«Конкуренция за более качественного клиента поспособствовала смягчению условий кредитования в части снижения требований к платежеспособности клиентов, увеличения кредитного лимита и уменьшения процентных ставок», – подытожили в Нацбанке.
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