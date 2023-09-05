Нацбанк: У 90% казахстанцев среднедушевой доход не превышает 151 тысячу тенге в месяц

При этом почти четверть всех доходов населения страны приходится на самых богатых людей.

У большей части населения Казахстана среднедушевой доход не превышает в среднем 151 тысячу тенге в месяц. Об этом сообщает Национальный банк РК в своём докладе о денежно-кредитной политике за август, передает informburo.kz

По данным специалистов, в 2022 году среднедушевой доход населения составил 154 тысячи тенге в месяц, при этом величина медианного дохода оказалась ниже почти в 2,5 раза – 63 тысячи тенге. В июне этого года среднемесячный доход немного вырос и составил 174 тысячи тенге. Но, по данным за первый квартал этого года, у 90% населения доход на душу не превышает в среднем 151 тысячу тенге в месяц.

Среднедушевой доход – это доля совокупного дохода семьи, приходящаяся на каждого члена семьи в месяц.

Коэффициент Джини, отражающий неравенство в распределении доходов, показал, что с 2021 года в Казахстане существенно сократилась степень неравенства. Минимальная разница в доходах между наиболее богатыми и бедными слоями населения наблюдается в двух нефтяных регионах (Мангиcтауская и Атырауская области), а также в областях с наибольшей численностью населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума (Туркестанской, Кызылординской областях и городе Шымкент).

Наиболее высокая диспропорция в доходах отмечается в крупных городах, а также в Карагандинской области, СКО, ВКО и Улытауской области.

Как отметили аналитики, почти четверть всех доходов населения страны (24,3%) приходится на самых богатых людей (с интервалом доходов между 151,3 тысячи и 2,97 млн тенге).

Если доходы 10% наиболее обеспеченного населения существенно разнятся в разных регионах, то доходы 10% наименее обеспеченного населения одинаково низкие во всех регионах и колеблются в диапазоне 35-45 тысяч тенге в месяц на человека.

Эксперты подчеркнули, что наибольший уровень заработных плат не обуславливает более высокие денежные доходы в регионе. Например, при максимальных заработных платах в Атырауской и Мангистауской областях денежные доходы населения самые низкие по стране. В основном это связано со структурой промышленности в этих регионах и высокой долей вахтовых работников. В большинстве оставшихся регионов страны заработные платы ниже среднего уровня по республике.

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