Нацбанк: Возросший спрос на валюту не даёт тенге укрепиться за счёт высокой цены на нефть

В Нацбанке объяснили, почему тенге не укрепляется сильнее вслед за нефтью и как события на мировых рынках влияют на динамику курса.

Цены на нефть превысили отметку 75 долларов за баррель, доходя до уровня 75,90 впервые за два последних года. Рост нефтяных котировок поддерживается снижением запасов в хранилищах и надеждами инвесторов на увеличение спроса в летний период в связи с постепенным снятием ограничений на передвижение.

Однако некоторые внутренние факторы сдерживают укрепление тенге вслед за нефтью.

«Во-первых, спрос на валюту устойчиво поддерживается за счёт восстановления деловой активности и реализации отложенного спроса на импорт товаров, по которым наблюдалось затишье в период локдаунов. В частности, реализуется отложенный спрос на средства производства и промежуточные товары. Явным свидетельством восстановления экономической активности и повышения спроса на иностранную валюту является увеличение объёмов торгов на КASE. Если в январе-мае 2021 года средний объём торгов в день составлял 125 млн, то в июне объём вырос до 146 млн долларов», – отметила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.

Рост импорта за январь-апрель 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 11,5% и достиг 11,4 млрд долларов за счёт импорта потребительских непродовольственных товаров и средств производства. Если говорить о реальных примерах, то наибольший рост показал импорт автомобилей, которых завезли на 200 млн долларов больше, чем годом ранее. В топе по ввозу в Казахстан также находится бытовая техника: компьютеры, мониторы и проекторы, телефоны, холодильники.