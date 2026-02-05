Национальный банк Казахстана подготовил правила функционирования новой межбанковской системы мобильных платежей. Она позволит переводить средства между разными банками по номеру телефона, а также оплачивать покупки с помощью единого межбанковского QR-кода, сообщает BAQ.kz.

Проект соответствующего постановления опубликован на портале «Открытые НПА». Общественное обсуждение документа продлится до 19 февраля 2026 года.

Как будет работать новая система

В документе подробно регламентированы порядок функционирования межбанковской системы мобильных платежей, требования к банкам-участникам, правила обмена данными и механизмы взаимодействия при переводах по номеру телефона и оплате по QR-коду.

Это позволит обеспечить единые стандарты работы и техническую совместимость между всеми участниками платежного рынка.

Что представляет собой межбанковская система мобильных платежей

Межбанковская система мобильных платежей — это платформа Национального банка, через которую клиенты смогут в режиме реального времени осуществлять переводы и платежи между разными банками.

Ключевая особенность системы — использование упрощённых реквизитов. Вместо банковских счетов достаточно будет указать номер телефона получателя или отсканировать QR-код. При этом услуги конечным пользователям будут предоставляться через мобильные приложения банков второго уровня.

Что изменится для граждан

Для пользователей система значительно упростит переводы между банками. Отправить деньги можно будет, зная только номер телефона получателя, без ввода IBAN и других реквизитов.

Кроме того, оплачивать покупки можно будет через единый межбанковский QR-код в приложении своего банка, даже если продавец обслуживается в другом банке.

Что изменится для бизнеса

Для предпринимателей нововведение отменяет необходимость использовать несколько POS-терминалов или QR-кодов разных банков.

Один межбанковский QR-код позволит принимать платежи от клиентов любых банков, что сократит издержки и упростит приём безналичных платежей, особенно для малого и среднего бизнеса.

Контекст

Ранее сообщалось, что в феврале Национальный банк Казахстана может продать до 450 миллионов долларов из Национального фонда. Кроме того, финрегулятор запускает инвестиционную программу на сумму 1 миллиард долларов. Также стало известно, что объём Нацфонда вырос в январе, несмотря на крупный трансферт в бюджет.

