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Нацбанк выпускает в обращение монеты к 80-летию Победы

— Сегодня, 09:54
Изображение для новости: Нацбанк выпускает в обращение монеты к 80-летию Победы

Фото alau.kz/Н.Луговской

Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты ҰЛЫ ЖЕҢІС. 80 жыл из серии «Выдающиеся события и люди».

Монеты выпускаются в знак глубокого уважения к героизму и самоотверженности защитников Отечества с целью увековечения исторической памяти о Великой Победе и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Выпуск монет приурочен к памятной дате и отражает стремление сохранить культурное и историческое наследие.

На монетах изображен вечный огонь, символизирующий память о павших героях. Орнамент на числе «80» символизирует ленту победы и выполнен в стилистике, перекликающейся с элементами Государственного Флага Республики Казахстан.

Монеты изготовлены:

  • из серебра 925 пробы с золочением, массой 31,1 грамма.

 

Изображение монеты номиналом 1 000 тенге

Изображение 1 для Нацбанк выпускает в обращение монеты к 80-летию Победы

  • из сплавов нибрасс/нейзильбер. Номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 000 штук.

Биколорные монеты номиналом 200 тенге предназначены для свободного обращения на территории Республики Казахстан, наряду с циркуляционными монетами.

Изображение биколорной монеты номиналом 200 тенге

Изображение 2 для Нацбанк выпускает в обращение монеты к 80-летию Победы

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.



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