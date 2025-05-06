Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты ҰЛЫ ЖЕҢІС. 80 жыл из серии «Выдающиеся события и люди».

Монеты выпускаются в знак глубокого уважения к героизму и самоотверженности защитников Отечества с целью увековечения исторической памяти о Великой Победе и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Выпуск монет приурочен к памятной дате и отражает стремление сохранить культурное и историческое наследие.

На монетах изображен вечный огонь, символизирующий память о павших героях. Орнамент на числе «80» символизирует ленту победы и выполнен в стилистике, перекликающейся с элементами Государственного Флага Республики Казахстан.

Монеты изготовлены:

из серебра 925 пробы с золочением, массой 31,1 грамма.

Изображение монеты номиналом 1 000 тенге

из сплавов нибрасс/нейзильбер. Номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 000 штук.

Биколорные монеты номиналом 200 тенге предназначены для свободного обращения на территории Республики Казахстан, наряду с циркуляционными монетами.

Изображение биколорной монеты номиналом 200 тенге

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.