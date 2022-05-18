Нацбанк выпустил монеты с изображением Батырхана Шукенова

Нацбанк выпускает в обращение новые коллекционные монеты Street art. Batyr Beinesi из серии «Изучая монеты – открывай Казахстан», сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт фининститута.

Монеты создали к 60-летию со дня рождения композитора и исполнителя Батырхана Шукенова.

Коллекционные монеты выполнены из серебра. Их изготовили тиражом 5000 штук, масса монеты – 31,1 грамма, диаметр – 38,61 мм.

Монета Street art. Batyr Beinesi объединит в себе современное искусство и увековечивание памяти артиста.

«Это первый коллаборационный монетный проект Нацбанка в поддержку современного молодёжного искусства. В дизайне монеты использована одна из самых ярких работ казахстанского стрит-арта – граффити команды Repas «Стена Батыра». По инициативе авторов право на его использование в дизайне монеты было предоставлено на безвозмездной основе», – рассказали в Нацбанке.

О старте продаж монеты Нацбанк сообщит дополнительно.