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Нацбанк выпустил монеты с изображением Батырхана Шукенова

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Номинал монеты составил 500 тенге.

Нацбанк выпускает в обращение новые коллекционные монеты Street art. Batyr Beinesi из серии «Изучая монеты – открывай Казахстан», сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт фининститута.

Монеты создали к 60-летию со дня рождения композитора и исполнителя Батырхана Шукенова.

Коллекционные монеты выполнены из серебра. Их изготовили тиражом 5000 штук, масса монеты –  31,1 грамма, диаметр – 38,61 мм.

Монета Street art. Batyr Beinesi объединит в себе современное искусство и увековечивание памяти артиста.

«Это первый коллаборационный монетный проект Нацбанка в поддержку современного молодёжного искусства. В дизайне монеты использована одна из самых ярких работ казахстанского стрит-арта – граффити команды Repas «Стена Батыра». По инициативе авторов право на его использование в дизайне монеты было предоставлено на безвозмездной основе», – рассказали в Нацбанке.

О старте продаж монеты Нацбанк сообщит дополнительно.

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