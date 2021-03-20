Нацбанк заявил о готовности сдерживать тенге от чрезмерных колебаний

Национальный банк объявил о готовности принять необходимые меры для предотвращения чрезмерных колебаний тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу НБ.

Как пояснил директор департамента монетарных операций Нацбанка Нуржан Турсунханов, волатильность на мировых финансовых рынках связана с введением новых ограничительных мер в ряде европейских стран. Цена на нефть резко снизилась и вернулась к уровню в 63 доллара за баррель.

По его словам, нефтяные котировки показали максимальное дневное падение c июня прошлого года в основном из-за рисков медленного восстановления спроса на нефть и все еще низких темпов вакцинации в Европе и развивающихся странах.

«Национальный банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на рынке, при этом следуя принципам плавающего обменного курса, готов принять необходимые меры для предотвращения чрезмерных колебаний национальной валюты, не обусловленных фундаментальными факторами», — заверил Турсунханов.

По его словам, риск медленного восстановления спроса на нефть связан с беспокойством инвесторов на фоне сигнала о снижении покупок на азиатском физическом рынке нефти. Признаки замедления закупки нефти в Китае связывают с тем, что китайские нефтеперерабатывающие предприятия покупают иранскую нефть, несмотря на санкции в отношении ее экспорта.

Рост регистрации случаев COVID-19 в Европе, особенно в Италии и Франции, и замедление вакцинации из-за приостановки использования вакцины AstraZeneca в европейских странах из-за возможных побочных эффектов увеличивают риски введения новых карантинных ограничений и грозят еще одним потерянным летним туристическим сезоном.

«Из-за резкого роста доходностей ГЦБ наблюдается усиление доллара и ухудшение глобального риск-сентимента инвесторов, что приводит к ослаблению валют развивающихся рынков. Так, индекс DXY усилился 18 марта на 0,5 процента, доходность 10-летних гособлигаций США достигла в четверг 14-месячного максимума в 1,71 процента», — пояснил Турсунханов.

С 17 по 18 марта российский рубль ослаб на 0,8 процента, южноафриканский ранд — на 0,7 процента, мексиканский песо — на 0,4 процента. 18 марта по итогам торгов снизились мировые фондовые индексы: S&P — на 1,5 процента, Dow Jones — на 0,5 процента, Nasdaq — на 3,02 процента. Биржевой курс тенге на утро 19 марта торгуется на уровне около 421,33, ослабев на 0,54 процента c уровня закрытия предыдущего дня.

Ослабление курса нацвалюты России, основного торгового партнера Казахстана, по словам представителя Нацбанка, также связано с усилившимися внешнеполитическими рисками и ростом инфляции в России. Он отметил, что негативная риторика президента США в отношении России привела к возросшей турбулентности на рынке российского госдолга, поскольку иностранные инвесторы пересматривают риски своих вложений.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.