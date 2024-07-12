Нацбанком Казахстана принято решение о базовой ставке

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Годовая инфляция в мае и июне продолжила постепенное снижение, складываясь в пределах прогнозов Национального Банка и располагаясь ниже их центрального значения. Инфляционные ожидания населения после высоких апрельских значений снизились. Внешний инфляционный фон становится менее благоприятным ввиду роста цен на продовольствие в мире и ускорения инфляции в России. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление вследствие устойчивого внутреннего спроса, поддерживаемого фискальным стимулированием и потребительским кредитованием, а также продолжающейся реформы регулируемых цен.

Национальный Банк будет отслеживать поступающие данные, в том числе устойчивую часть инфляции и траекторию схождения общей инфляции к таргету. В рамках предстоящего в августе прогнозного раунда будет оценен формируемый баланс рисков, включая параметры фискальной политики, а также эффект смягчения денежно-кредитных условий вследствие курсового фактора.

Денежно-кредитные условия будут поддерживаться умеренно жесткими продолжительное время для закрепления тренда на замедление роста цен и достижения цели по инфляции в 5%.

Годовая инфляция в июне 2024 года снизилась до 8,4% и сложилась в пределах прогнозов Национального Банка, располагаясь при этом ниже их центрального значения. Основной вклад в замедление роста цен вносит более низкая инфляция продовольственных товаров, а также снизившиеся темпы реализации тарифной реформы. Тем не менее, в составе годовой инфляции наибольший рост продолжают демонстрировать цены платных услуг на фоне проводимой программы «Тариф в обмен на инвестиции» и удорожания рыночных услуг.

Месячная инфляция в июне продолжила замедление до 0,4%, сложившись ниже среднеисторических значений (0,5%). Показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции в июне несколько возросли после снижения в предыдущие месяцы.

Инфляционные ожидания населения остаются волатильными: они снизились с высоких значений апреля, однако несколько подросли в июне на фоне некоторого ослабления обменного курса. Профессиональные участники финансового рынка по итогам 2024 года ожидают более низкую инфляцию, чем ранее, реагируя на нисходящую траекторию фактического роста цен.

Внешний инфляционный фон становится менее благоприятным. Стоимость продовольствия на мировых рынках в последние месяцы продолжает постепенно расти после существенного снижения на протяжении предыдущего года. В частности, повысились цены на растительные масла и молочную продукцию.

Внешние денежно-кредитные условия остаются жесткими. ФРС США не планирует снижение ставок до получения уверенных признаков приближения инфляции к цели. ЕЦБ, в свою очередь, в условиях снижения базовой инфляции и инфляционных ожиданий приступил к смягчению политики после длительного удержания ставок на неизменном уровне. ЦБРФ на фоне продолжающегося роста инфляции ожидает более долгий период поддержания жестких денежно-кредитных условий и допускает повышение ставки.

Проинфляционные риски сохраняются. Со стороны внешней среды они обусловлены более высокой инфляцией в России и повышением мировых цен на продовольствие, во внутренней среде – неопределенностью параметров бюджетной политики, продолжением реформ в сфере регулируемых цен, сохранением устойчивого внутреннего спроса при не заякоренных инфляционных ожиданиях и растущем потребительском кредитовании.

Национальный Банк будет отслеживать поступающие данные, в том числе устойчивую часть роста цен и траекторию схождения общей инфляции к таргету. В рамках предстоящего прогнозного раунда будет оценен формируемый баланс рисков, включая параметры фискальной политики, а также эффект смягчения денежно-кредитных условий вследствие курсового фактора.

Денежно-кредитные условия будут поддерживаться умеренно жесткими продолжительное время для закрепления тренда на замедление роста цен и достижения цели по инфляции в 5%.

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