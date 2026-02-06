Юные казахстанцы получили очередные выплаты в рамках программы «Нацфонд — детям». По итогам прошлого года каждому ребёнку начислено по 130 долларов США — это около 65 тысяч тенге.

В Костанайской области средства поступили на счета более 196 тысяч детей.

Сколько средств уже перечислено детям

Программа «Нацфонд — детям» действует с 2024 года. Тогда первые выплаты составили по 100 долларов. Размер начислений ежегодно увеличивается и зависит от инвестиционного дохода Национального фонда.

В целом за время реализации программы на счета юных казахстанцев уже перечислено около 2,5 миллиарда долларов.

По данным Единого накопительного пенсионного фонда, суммарные накопления ребёнка, участвующего в программе третий год, превышают 370 долларов. За два года сумма составляет более 260 долларов, за первый год — около 130 долларов.

Кто может воспользоваться накоплениями

Использовать средства могут дети, которым в этом году исполняется 18 лет. В Костанайской области таких насчитывается более 11 тысяч человек.

Накопленные деньги разрешено направить только на улучшение жилищных условий или оплату обучения. Использование средств на другие цели не предусмотрено.

Куда обращаться для использования средств

Для реализации права на выплаты необходимо обратиться к уполномоченным операторам.

По вопросам жилья оператором выступает Отбасы банк.

По вопросам образования — Народный банк Казахстана и Банк ЦентрКредит.

Заявка подаётся в онлайн-формате при наличии электронной цифровой подписи и открытого текущего счёта в долларах США.

Если деньги не использовать

В случае если средства не будут использованы в течение 10 лет, они автоматически переводятся в ЕНПФ в качестве добровольных пенсионных взносов.

Информацию о начислениях родители и законные представители могут получить на сайте kids.enpf.kz или в мобильном приложении eGov Mobile, указав ИИН ребёнка.

Важно знать

Право на получение и использование средств имеют только граждане Казахстана. При смене гражданства ребёнок утрачивает право на выплаты, даже если средства ранее уже были начислены.

