«Нацфонд – детям»: что будет с деньгами, пока ребенок не достиг 18-летия

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Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 31 мая 2024 года ответил, что планируется делать с деньгами из «Национального фонда – детям», сообщает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты уточнили у главы Нацбанка, будут ли изымать деньги из «Национального фонда – детям» так же, как из ЕНПФ?
«Изъятие – это неправильно. Это инвестирование. Из «Нацфонда – детям» – нет. Также деньги, которые мы детям начисляем, они остаются в управлении Нацфонда. Эти деньги начислены, то есть вашему ребенку начислено 100 долларов, но ребенок пока не достиг 18 лет, мы продолжаем этими деньгами управлять, инвестировать, к ним прирастет еще 5%, допустим, и так далее», – ответил Сулейменов.
По его словам, в таком случае деньги продолжают работать, поэтому изъятий не планируется. Наоборот, программа «Нацфонд – детям» существует для того, чтобы копить и приумножать деньги