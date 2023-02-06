Нацфонд — детям. Когда и как будут начислять деньги

Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, когда и как будут начислять деньги казахстанским детям до 18-летия в рамках программы «Нацфонд — детям», передает Tengrinews.kz.

Министр рассказал, что после обсуждений по итогам 2022 года, учитывая, что Национальный фонд Казахстана показал отрицательную доходность, за основной параметр суммы, которая достанется детям, будет браться инвестиционный доход за несколько лет.

«К сожалению, 2022 год был не совсем удачным для всех фондов мира, в том числе для Национального фонда Казахстана. Учитывая данный фактор, мы пришли к такому мнению в ходе очень бурного обсуждения с экспертами, Национальным банком, что инвестиционную доходность мы будем брать среднюю за ряд лет. Пока мы пришли к выводу, что это будет за 18 лет. Почему за ряд лет — потому что она становится более плавной и рост более стабильный. Если брать среднегодовую доходность, она всегда была положительной. Где-то выше по году выходило на 7 процентов, где-то выше даже, где-то был отрицательным. Но в большей степени был положительным. Поэтому мы ожидаем, что будет достойный и стабильный доход. Мы будем брать его в среднем за несколько лет, будет обеспечиваться как раз-таки положительная доходность — 50 процентов, которые ежегодно будут начисляться на счета детей», — рассказал Алибек Куантыров.

Глава МНЭ также высказался о том, какие суммы могут накопиться на счетах детей к 18-летию.

«Здесь важно понимать, что, если мы говорим про разные периоды, разный возраст детей, которые войдут в эту систему с 2024 года, у них будет разная доходность по достижении 18 лет. Если человек войдет в систему, например, с 17 лет, соответственно, ему будет начислено около 100-150 долларов. Если брать пятилетнего ребенка, то больше. Даже если в первый год маленькие дети получат по 100-150 долларов, то на следующий год у них эта же сумма будет инвертироваться, помимо того, что им будет добавляться еще 50 процентов дохода за предыдущий год. Вся эта комбинированная сумма будет инвестироваться дополнительно. За 18 лет, по расчетам нашим, Национального банка, ориентировочно 3,5 тысячи долларов, если ребенок в этой системе будет 18 лет», — пояснил министр.

По его словам, счета для детей будут открываться автоматически, данные будут поступать из Министерства юстиции.

«То есть не нужно ничего делать для этого. Мы планируем, что этот счет будет отслеживаться через определенный сайт или приложение. Ребенок может видеть, какие деньги ему туда начислены, но этими деньгами он не сможет воспользоваться до совершеннолетия. После достижения 18 лет ребенок сможет использовать их на образование либо на покупку недвижимости», — проинформировал министр.

В случае смерти ребенка накопленные средства планируют распределять среди других детей в семье или передавать родным — опекунам и родителям. В случае смены гражданства деньги останутся в Нацфонде.

Деньги можно будет использовать на получение образования за рубежом в том числе, но на покупку недвижимости — только на территории Казахстана. Средства не планируется облагать налогом.

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