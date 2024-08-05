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«Нацфонд детям». Когда поступят новые выплаты?

Фотография для новости "Нацфонд детям". Когда поступят новые выплаты?

Фотовзято с сайта inbusiness.kz

«Нацфонд – детям»: $1,3 млн направлено на улучшение жилищных условий и оплату образования молодежи. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В феврале 2024 года начались выплаты по проекту «Национальный фонд – детям». На счета 6,9 млн детей произведены отчисления по $100,05.

Проект направлен на улучшение жилищных условий и оплату образования для молодежи.

В этом году подано 16,6 тысяч заявок на использование средств, из которых уже 13 тысяч заявок были исполнены. Общая сумма исполненных заявок составила $1,3 миллиона.

Следующее начисление средств планируется в феврале 2025 года, что обеспечит дополнительную поддержку для детей и их семей.

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