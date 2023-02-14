Нацфонд — детям. На что можно будет потратить деньги

В Министерстве финансов выработали подходы по запуску проекта «Национальный фонд – детям» с 2024 года, передает Tengrinews.kz.

Как заявил вице-министр финансов Даурен Темирбеков, Национальным банком будет производиться расчет 50 процентов инвестиционного дохода с учетом средней доходности Нацфонда за предыдущие годы.

Ставку инвестдохода предлагается определить на уровне среднегодового значения за предыдущие 18 лет к отчетному периоду, где прогнозируемая сумма накоплений ребенка может составить порядка 3500 долларов.

«При рождении ребенка счета будут открываться автоматически на основании базы данных физических лиц Министерства юстиции. Ежегодно 1 января будет производиться условное начисление средств на счета до достижения 18 лет. Для целевого использования средств предлагается определить уполномоченных операторов — АО «Отбасы банк», АО «Финансовый центр», банки второго уровня, с которыми будет взаимодействовать ЕНПФ. Средствами, накопленными на счете, можно будет воспользоваться только при наступлении 18 лет. Также средства счетов предлагается освободить от налогообложения«, — сообщил Темирбеков во время обсуждений в Сенате.

Вице-министр финансов напомнил, что участниками проекта будут дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан.

При этом, уточняется, что выплаты средств со счетов при достижении 18 лет предлагается осуществлять в долларах.

«При достижении 18 лет средства будут являться собственностью ребенка, который должен самостоятельно решать, как использовать средства — на образование или приобретение жилья. Подтверждение целевого назначения предлагается на основании представления в уполномоченные операторы договора на получение образовательных услуг или договора о приобретении жилья. При этом, планируется не ограничивать использование средств на оплату обучения в зарубежном учебном заведении. В свою очередь, использование средств для приобретения жилья будет разрешено только на территории Казахстана. Ограничения по перепродаже жилья, приобретенного на эти средства, не предполагаются», — добавил Даурен Темирбеков.

Также в рамках проекта предлагается:

если ребенок до 18 лет уезжает из страны и меняет гражданство Казахстана, то право требования на выплаты утрачивается . Средства перераспределяются между всеми детьми.

. Средства перераспределяются между всеми детьми. если ребенок до 18 лет покидает страну, не меняя гражданство , право требования на выплаты сохраняется.

, право требования на выплаты сохраняется. при достижении 18 лет средства на счете сохраняются в течение 5-10 лет ;

; при невостребовании средств в течение 5-10 лет предлагается средства на счете переводить на пенсионный счет ;

; предусматривается возможность передачи фактически накопленных средств по наследству в соответствии с гражданским законодательством;

в соответствии с гражданским законодательством; в случае недееспособности ребенка, предоставить право родителям, опекунам на использование средств в порядке установленном законодательством.

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