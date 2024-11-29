В 2025 году на специальные счета несовершеннолетних жителей Казахстана по проекту «Национальный фонд – детям» переведут средств больше, чем в этом году. Об этом сообщила зампредседателя Национального банка Алия Молдабекова, сообщает informburo.kz

По данным финансового института, от управления Нацфондом за 10 месяцев этого года Нацбанк заработал 5,3 млрд долларов.

«Начисления будут январе. Мы в прошлом году зачисляли около 100 долларов на каждого ребёнка. Как уже отмечалось, 2023 и 2024 годы с точки зрения инвестиционного дохода очень позитивные. Поэтому скользящая средняя повышается. Сумма в январе следующего года будет больше», – сказала Молдабекова на брифинге.

Однако точную сумму в Нацбанке назвать не смогли. По словам заместителя председателя Акылжана Баймагамбетова, выплаты будут зависеть от количества детей на январь 2025 года.

В этом году гражданам, которым исполнилось 18 лет, начислили по 100,05 доллара.

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