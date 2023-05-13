Нацфонд – детям: почему накопленные деньги нельзя будет потратить на лечение

Депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев объяснил, почему выплаты, полученные по проекту «Нацфонд – детям», нельзя будет потратить на лечение., передает informburo.kz

С 2024 года в Казахстане детям до 18 лет будут открывать валютные счета и ежегодно перечислять долю инвестиционного дохода Нацфонда. Средства можно будет потратить по достижении 18 лет на учёбу в Казахстане или за рубежом, либо приобрести на них жильё исключительно на территории РК.

«Вопросы оздоровления обсуждали, у нас же сегодня обсуждаются только подходы. Пока вопросы оздоровления не включили сюда по той простой причине, что в прошлый раз, когда люди изымали пенсионные средства, там были определённые, скажем так, нехорошие примеры. Люди снимали якобы на оздоровление, но фактически эти деньги выводили. Исходя из этого, пока этот вопрос не рассматривается. Вы можете потратить на жильё, улучшение жилищных условий, ремонт, покупку жилья», – сказал Берик Бейсенгалиев в кулуарах заседания межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

Однако депутат не исключил возможности, что для особенных детей могут сделать исключение. По его словам, есть ещё семь месяцев для обсуждения деталей по проекту.

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