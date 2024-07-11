Нацфонд — детям: средства идут на жилье, образование в РК и за рубежом

По состоянию на 1 июля в рамках программы «Нацфонд — детям» АО «ЕНПФ» переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей 12 921 заявление на общую сумму порядка 1,3 млн долларов США, из которых в целях улучшения жилищных условий исполнено 6 842 заявления на сумму около 686 тыс. долларов США, для оплаты образования – 6 079 заявлений на сумму около 610 тыс. долларов США.

При этом получатель целевых накоплений вправе использовать как всю полагающуюся ему сумму, так и ее часть, остаток неиспользованной суммы остается на целевом накопительном счете.

Напомним, что согласно программе 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми гражданами Республики Казахстан, которые родились в 2006 году и позднее.

В феврале 2024 года по итогам 2023 года в ЕНПФ всем детям были начислены первые целевые требования, а гражданам, достигшим в 2024 году 18 лет, начислены целевые

накопления на ЦНС и стали осуществляться выплаты. Средства на ЦНС предназначены для использования в целях улучшения жилищных условий и оплаты образования через уполномоченных операторов, заключивших соответствующие соглашения с ЕНПФ, и хранятся в долларах США.

После достижения совершеннолетия получатели целевых накоплений могут их использовать на указанные цели. Уполномоченными операторами по использованию целевых накоплений на жилье являются АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», на образование — АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» и АО «Народный банк Казахстана».

Улучшение жилья

Активнее всех использовали средства для улучшения жилищных условий жители г. Шымкент, на втором месте – жители Кызылординской области, на третьем месте – жители Восточно-Казахстанской области.

Самыми популярными субцелями использования средств на улучшение жилья стали: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам, внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища.

Оплата образования

В целях оплаты образования исполнено самое большое количество заявлений от жителей г. Шымкент (958 заявлений на сумму около 96,2 тыс. долларов США), на втором месте – от жителей области Жетісу, на третьем месте – от жителей Жамбылской области.

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