Пристройку за 140 млн тенге планируют построить в городской больнице Костаная





В Костанайской городской больнице на следующий год запланировано строительство пристройки с пандусом для заезда автомобилей скорой помощи. Она предназначена для приёмного покоя и травматологического пункта. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного врача Куат Альмагамбетов.

Проект позволит расширить зону ожидания на 200 квадратных метров, создать более комфортные условия для пациентов и сопровождающих, а также обеспечить разгрузку лежачих пациентов внутри помещения.

«Проектно-сметная документация проходит экспертизу, ориентировочная стоимость проекта — 140 млн тенге», — рассказал Альмагамбетов.

В больнице также продолжается ремонт хирургического, терапевтического и травматологического отделений. Именно на их состояние поступало больше всего жалоб. В терапевтическом и травматологическом отделениях работы планируют завершить к концу октября.

С начала года по экстренным показаниям в больницу обратились свыше 20 тысяч человек. В стационаре пролечили около девяти тысяч пациентов, прооперировали почти четыре тысячи. Практически по всем показателям отмечается рост по сравнению с прошлым годом.

Сейчас в учреждении работают 412 сотрудников. За последние два года коллектив пополнили 27 врачей, в том числе 17 молодых специалистов пришли в этом году. Это позволило существенно сократить дефицит врачей, однако потребность в среднем и младшем медицинском персонале сохраняется.

Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что для привлечения врачей город помогает с жильём. За последние четыре года в систему здравоохранения передали 22 квартиры.

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