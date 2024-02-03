«Нацфонд – детям»: стало известно, кто первым подал заявку на использование средств

Жители южного Казахстана оказались самыми проворными и первыми подали заявку на использование средств из Национального фонда по проекту «Нацфонд – детям». Об этом рассказали в АО «Отбасы банк», сообщает Zakon.kz.

С 1 февраля 2024 года казахстанцы, достигшие 18 лет, могут использовать полученные из Национального фонда накопления. Сделать это можно онлайн с помощью платформы «Отбасы банка» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») – enpf-otbasy.kz.

«Платформой enpf-otbasy.kz сегодня уже воспользовались студенты Тараза и Шымкента», – рассказали в пресс-службе АО «Отбасы банк».

Диас Болат, студент второго курса Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати. Он будущий учитель физкультуры.

«18-летний студент стал первым, кто открыл текущий счет на платформе enpf-otbasy.kz для дальнейшего запроса своих накоплений из ЕНПФ. Их он планирует направить на депозит в «Отбасы банке» и копить на будущее жилье», сообщила пресс-служба АО «Отбасы банк»

Диас – пятый ребенок в семье. Об этом он и его мама рассказали в личном разговоре с председателем правления «Отбасы банка». Ляззат Ибрагимова позвонила участнику проекта «Нацфонд – детям», чтобы лично поздравить его с получением выплаты из Национального фонда.

«Я также поздравляю всех казахстанских детей с важным и историческим событием – им начали поступать первые выплаты от инвестиционного дохода Национального фонда нашей страны. И уже сегодня 18-летние казахстанцы могут потратить эти средства на две цели – улучшение жилищных условий и оплату образования. Самыми проворными оказались молодые жители южных областей Казахстана. Это студенты Тараза и Шымкента. Им обоим в январе исполнилось 18 лет и сейчас полагающиеся выплаты из Национального фонда они планируют направить на оплату образования и накопления на жилье в Отбасы банке. Я поддерживаю их решение», – отметила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

Еще один участник проекта «Нацфонд – детям» является Дастан Ахмет из Шымкента.

«Студент первого курса через платформу enpf-otbasy.kz не только открыл текущий счет, но и уже запросил свои накопления в ЕНПФ. Как только средства будут перечислены на его счет в «Отбасы банке», он сможет оплатить часть своего обучения в Южно-Казахстанском государственном университет им. М. Ауезова. Будущий IT-специалист учится на платном отделении и выплаты из Национального фонда облегчат нагрузку на бюджет», — сообщила пресс-служба АО «Отбасы банк».

В течение февраля председатель правления «Отбасы банка» и его сотрудники планируют провести открытые лекции с первокурсниками крупнейших университетов страны для того, чтобы подробно разъяснить все возможности использования накоплений из Национального фонда.

Всего в этом году более 300 тыс. казахстанских детей отметят совершеннолетие и смогут забрать свои выплаты из Национального фонда. Для их удобства «Отбасы банк» доработал платформу enpf-otbasy.kz. Зайти на нее можно, используя электронную цифровую подпись (ЭЦП). Затем там нужно будет открыть текущий счет.

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