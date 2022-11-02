Нацфонд: как будут начислять деньги маленьким казахстанцам

Открывать счета на детей не нужно. Министр Национальной экономики Алибек Куантыров разъяснил, как будут начислять деньги несовершеннолетним казахстанцам

С 2024 года счета создадут автоматически по базе данных минюста. Механизм пока на стадии обсуждения, передает Almaty.tv. По словам Куантырова, сумма начисления на специальный счет будет зависеть от возраста ребенка к 2024 году. Напомним, что 50% годового инвестиционного дохода Нацфонда, по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, намерены распределять между казахстанскими детьми. Использовать эти деньги юные граждане смогут только после совершеннолетия. На текущий момент в стране проживает более 6,5 миллионов детей.

«В начале года распределиться он. Первый платеж упадет получается за предыдущий год. Или за 2022 год. Там будет в зависимости от того, когда будет готов соответственно доход к распределению», — отметил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров.

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