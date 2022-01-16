Нацгвардия вопреки заверениям МВД Казахстана заявила о праве осматривать телефоны, передает kaztag.kz

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «При ЧП нам дано право осматривать содержимое сотовых телефоном на предмет выявления видео-фото материалов указывающих на факты погромов, поджогов, мародерства, убийства и т. д. Личный состав Национальной гвардии действует во всех случаях в пределах своих полномочий», — ответили в Нацгвардии в комментариях пользователя Facebook Дидара Марданова.

При этом в Нацгвардии пояснили, что проверять содержимое телефонов им «предписано», однако не уточнили кем именно. При этом в Нацгвардии пояснили, что проверять содержимое телефонов им «предписано», однако не уточнили кем именно.

«За последние дни было раскрыто несколько десятков фактов о лицах участвовавших в погромах, мародерствах и даже убийствах (например убийство солдата в/ч 5547).

Известны факты, когда погромщики для «отчета» тем, кто их отправил, снимали свое участие в тех или иных событиях! Поэтому в рамках ЗРК представителям правоохранительных органов предписано досматривать содержимое видео-фото материалов», — заявили в Нацгвардии.

Как сообщалось, 15 января министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявил о незаконности проверки содержимого телефонов граждан.

«МВД официально заявляет, что проверка, а также осмотр сотовых телефонов граждан без их согласия либо отсутствии санкции суда запрещена», — говорилось в сообщении, опубликованном на официальном интернет-ресурсе МВД РК.

При этом отмечалось, что министр МВД Ерлан Тургумбаев поручил Департаменту собственной безопасности МВД «тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции, в том числе по фактам необоснованных проверок сотовых телефонов и задержаниях лиц, доставленных в территориальные отделы полиции».

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