Начал действовать запрет на продажу энергетиков молодым казахстанцам, передает tengrinews.kz

Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения дополнен понятием «энергетический напиток» — таковым считается безалкогольный и слабоалкогольный напиток, имеющий в своем составе кофеин и содержащие его растения (растительные экстракты), таурин, гуарану, мате, а также лекарственные растения и их экстракты, оказывающие тонизирующее действие, сахар, минеральные вещества, легко усвояемые углеводы, витамины и витаминоподобные вещества, субстраты и стимуляторы энергетического обмена, оказывающие негативное влияние на организм человека при их чрезмерном употреблении, за исключением кофе и чая.

Также вводятся меры по профилактике и ограничению употребления энергетиков. Запрещается реализация энергетических напитков лицам в возрасте до 21 года, без непосредственного участия продавца посредством торговых автоматов, иных электронных или механических устройств, без наличия документов об оценке (о подтверждении) соответствия.

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