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Начала работать горячая линия по вопросам чрезвычайного положения

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Министерство юстиции запустило горячую линию по вопросам чрезвычайного положения в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Министерство юстиции открыло горячую линию и онлайн-приемную по разъяснению правовых вопросов, связанных с указом Президента «О введении чрезвычайного положения», а также с введением карантина в Нур-Султане и Алматы.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы будут размещаться на официальном сайте и распространяться через СМИ.

Вопросы принимаются по телефонам:

8 7172 58 00 58,
WhatsApp 8 708 693 5631,
по городу Нур-Султану 119,
а также на официальных страницах в соцсетях Министерства юстиции
Facebook/adiletgov
Instagram @adiletgovkz

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