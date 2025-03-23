В воскресенье, 23 марта, на Земле началась магнитная буря, которая к концу дня достигнет уровня G3. По словам специалистов, она стала самой мощной с начала 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Об этом предупредили сотрудники лаборатории солнечной астрономии Институт космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Магнитная буря будет продолжаться практически сутки и начнет утихать ближе к полудню понедельника, 24 марта», – пояснили специалисты.
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