В КФ Комитета государственных доходов напомнили, что с 1 января 2024 года более 2 миллионов физических лиц, являющихся руководителями, учредителями (участниками) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями, а также их супругами представили декларацию об активах и обязательствах в рамках третьего этапа всеобщего декларирования.

Срок представления декларации истек 16 сентября 2024 года.

«Налогоплательщикам, не представившим декларацию направлены уведомления о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством. Такие налогоплательщики должны устранить нарушение путем представления декларации или пояснения, в течении 30 рабочих дней с момента получения уведомления. К налогоплательщикам не представивших декларацию применяются меры по приостановлению расходных операций по банковским счетам», — говорится в сообщении.

Налогоплательщик может предоставить декларацию в электронном виде используя кабинет налогоплательщика, портал «Электронного правительства» и мобильные приложения «е-Salyq Azamat», «eGov mobile», и банков.

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