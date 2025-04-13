Как распознать мошенническую схему в интернете, вычислить по номеру мошенников и многому другому сегодня обучали костанайских бабушек и дедушек. В Казахстане заработал проект «Цифровое общество».

Программа придумана для того, чтобы оберегать население от кибермошенников. В среднем по стране за год около 20 тысяч преступлений происходят в сети, и в самом уязвимом положении на сегодня находятся именно пожилые люди.

«Все равно надо быть как-то внимательнее, ко всему внимательнее, вот я говорю, вчера позвонили, главное «Россия» звонит и говорит мы придем счетчики проверять день и ночь. Какие день и ночь может быть?! Якобы сейчас подорожало, якобы будет 7000 за квт. Это что такое вообще?! Я говорю, девушка милая моя, вы не на ту напали!», — говорит Мавлида Катаева.

Главной задачей перед собой проект ставит так называемую гигиену личных данных, поскольку все аферы могут жить только благодаря тому, что люди не заботятся о конфиденциальности информации о себе и своих банковских счетах. А вместе с этим, как правило, мошенники идут до последнего, и чаще всего очень настойчивы.

«Как у нас формировались какие-то зависимости от игр, так они и формируются. Как у нас буллинг был да, реальный в коллективах, в том числе в детских, он сегодня и продолжает быть. Но, приставка кибер масштабирует это просто в нереальных масштабах. Этот проект он направлен на разные категории, на разные категории. Это пожилые люди, это люди с инвалидностью, доступность для них цифровых услуг критически важна», — подчеркнула депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева.

А обучать людей грамотности в интернете будут цифровые волонтеры. Им может стать кто угодно. К примеру, Валентин Иванов студент костанайского колледжа. Сам парень из деревни. Там, отмечает молодой человек, люди не такие бдительные, а у него опыт в борьбе с мошенничеством, уже есть.

«Постоянно сталкиваюсь с тем, что вот позвонили бабушке у нее внук в городе учится тоже да, и внук говорит, что вот мне нужны деньги, я попал в аварию, мне нужно на лечение. Я говорю, ну это даже номер не ее внука, просто незнакомый номер и она подходит вот, деньги нужно перевести. Я вот сталкиваюсь с тем, что ну не надо деньги переводить, это мошенники. Конечно, очень приходится убеждать пожилых людей, потому что они ну до крайности верят», — говорит Валентин Иванов.

Теперь в Костанае есть около 40 человек, готовых помочь любому желающему разобраться с проблемами, которые возникли у них при работе с интернетом. Кроме того, Екатерина Смышляева отметила, что такие волонтёры будут работать с людьми только очно, чтобы, опять же, избежать мошеннических схем.

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