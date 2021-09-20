Начали рассматривать дело об убийстве женщины в центре Костаная

Дело об особо тяжком преступлении, совершенном на глазах у множества свидетелей, начали рассматривать в уголовном спецсуде. На скамье подсудимых оказался 38-летний житель областного центра, подозреваемый в убийстве бывшей жены. Преступление было совершено в июне этого года в центральной части Костаная.

В специализированном суде по уголовным делам Костанайской области начали рассматривать дело 37-летнего Азамата Молдрахметова. Он является инвалидом по слуху. Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, — убийства. В тексте обвинения сказано, что с 2008 по 2016 года Молдрахметов состоял в браке с Зариной Ахмадиевой. В 2011 году у пары родился мальчик. Однако семья распалась. Причиной тому названы ревность мужчины, и неурядицы в семейно-бытовых отношениях.

«Молдрахметов, желая вернуть семью, не давал Ахмадиевой спокойно жить, и постоянно преследовал её. На фоне конфликтных отношений, у Молдрахметова сформировалось устойчивое желание причинить смерть Ахмадиевой. С целью осуществления своего преступного умысла 16.06.21, около 16 часов Молдрахметов, заранее вооружившись кухонным ножом, прибыл на рабочее место Ахмадиевой», — зачитал обвинение гособвинитель Абзал Ташмагамбетов.

С работы бывшей жены, после возникшего там конфликта, Молдрахметова попросили удалиться. Он стал ждать, когда у Зарины закончится рабочий день, встретил её, и они вместе пошли к автобусной остановке, расположенной в Костанае, возле аптеки №100, на улице Баймагамбетова. Там вновь разыгрался скандал.

«Используя в качестве орудия преступления заранее приготовленный кухонный нож, с рукоятью коричневого цвета, с достаточной силой, нанес данным ножом 14 целенаправленных ударов по различным частям тела потерпевшей Ахмадиевой, из которых 4 пришлись в область жизненно-важных органов», — говорится в тексте обвинения.

И у самого преступления было много свидетелей, и последствия его совершения увидели многие жители города. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Мужчина был задержан на месте совершения преступления, так как после нападения он нанес ножевое ранение себе, и с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован второй бригадой скорой помощи, и был прооперирован хирургами городской больницы. Как, после совершения преступления сообщали полицейские, в три года назад Молдрахместов привлекался к ответственности за совершение административного правонарушения, в сфере семейно-бытовых отношений. Основные разбирательства по делу назначены на 23 сентября.

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