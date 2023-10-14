Начали сброс воды. Чиновники предупреждают жителей Костанайской области

Последние четыре года в Верхне-Тобольском водохранилище наблюдались проблемы. Паводковый период был маловодным, в следствие чего возник дефицит воды, сообщает alau.kz

Но в нынешнем году такой ситуации не было. В водохранилище пришел большой объем воды — около трехсот миллионов кубических метров.

«На сегодняшний день на Верхнем Тоболе объем составляет 566 млн кубометров воды, полный объем водохранилища составляет 816,6 млн. То есть, 200 с лишним млн у нас есть запас. К весне мы подготовлены», — говорит и.о.начальника участка Верхне-Тобольского водохранилища Улыбек Сарсенов.

Нынешний сброс воды с Вернего Тобола плановый, и производится с целью улучшения качества воды в Каратамарском водохранилище. Всего в сутки производится выгрузка 1,7 тысяч кубических метров. Забор воды продолжится до конца этого месяца. Поэтому населению стоит соблюдать меры предосторожности вблизи водоема.

«В связи со сбросом, для жителей хочу сказать, чтобы не пускали особенно детей без сопровождения взрослых на берег реки. Все таки идет сброс, течение очень сильное. И для рыбаков тоже хочу попросить, чтоб очень внимательны были, когда будут находиться на воде», — отметил Улыбек Сарсенов.

Жителей сёл Октябрьский и Козырёвка беспокоит вопрос о вероятном затоплении моста, соединяющего населенные пункта. Однако, по утверждению специалиста, нет повода для беспокойства: опасности для моста нет, сбрасываемый объем воды является допустимым.

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