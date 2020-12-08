Начальник департамента полиции Костанайской области проведет отчетную встречу

10 декабря в 11:00 часов состоится отчетная встреча с населением начальника ДП Костанайской области генерал-майора полиции Бекета Аймагамбетова, по итогам работы за 11 месяцев 2020 года.

Отчетная встреча будет проходить в онлайн-режиме с прямой трансляцией на ведомственной социальной сети «Facebook» ДП Костанайской области (https://www.facebook.com/DP.Kostanay) и личной странице начальника ДП (https://www.facebook.com/BeketAimagambetov/) .

Вопросы можно заранее направить по WhatsApp-номеру: 8-778-262-07-88 до 9 декабря или задать их в прямом эфире.

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