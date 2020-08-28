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Начальник колонии «Черный беркут» задержан за коррупцию

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Как стало известно alau.kz  из официальных источников, совместная операция была проведена сотрудниками ДКНБ и УСБ ДП Костанайской области. Начальник учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 ДУИС по Костанайской области был задержан после получения взятки в размере 700 тысяч тенге за общее покровительство осужденному

Полная сумма взятки составила миллион тенге. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 366 часть 3 УК РК «Получение взятки». Подозреваемый водворен в ИВС города Костаная.

Ранее начальник УСБ ДП Костанайской области полковника полиции Жанибека Камзенова сообщал на странице в facebook, что работа по выявлению и пресечению нарушений законности в собственных рядах проводится на постоянной основе.

«Также анализируются коррупционные риски. К ответственности привлекаются руководители, чьи подчиненные допустили нарушения законности. Так с начала года 21 сотрудник ОВД уволены по отрицательным мотивам и 23 освобождены от занимаемых должностей в порядке дисциплинарного взыскания»,- говорит Жанибек Камзенов.

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