За продажу водительских прав задержан начальник подразделения ДП Костанайской области

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Антикоррупционной службой Костанайской области по ранее начатому досудебному расследованию задержан и водворен в ИВС Костанай начальник подразделения департамента полиции по Костанайской области.
Он подозревается в неоднократном получении взяток в виде денег в значительном размере в группе с доверенными лицами НАО «Правительство для граждан» от получателей государственных услуг за выдачу водительских удостоверений и их дубликатов лицам, фактически не сдававшим теоретический экзамен на знание правил дорожного движения, а также ранее лишенным прав вождения за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Расследование продолжается.
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.
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