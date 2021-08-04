За продажу водительских прав задержан начальник подразделения ДП Костанайской области

Антикоррупционной службой Костанайской области по ранее начатому досудебному расследованию задержан и водворен в ИВС Костанай начальник подразделения департамента полиции по Костанайской области.

Он подозревается в неоднократном получении взяток в виде денег в значительном размере в группе с доверенными лицами НАО «Правительство для граждан» от получателей государственных услуг за выдачу водительских удостоверений и их дубликатов лицам, фактически не сдававшим теоретический экзамен на знание правил дорожного движения, а также ранее лишенным прав вождения за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

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