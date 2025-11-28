Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов 28 ноября заявил, что первые месяцы 2026 года пройдут для экономики непросто из-за запуска налоговой реформы.
По его словам, несмотря на то что часть эффектов уже заложена в цены и решения бизнеса, дополнительное давление появится, когда предприниматели впервые столкнутся с новой ставкой НДС — 16% вместо 12% — и подачей соответствующей декларации.
«Когда в счетах начнет фигурировать НДС 16%, дополнительные эффекты неизбежны как для потребителей, так и для компаний», — отметил он.
Сулейменов призвал не быть чрезмерно оптимистичными и ожидать периода адаптации в январе–марте 2026 года. При этом он подчеркнул, что считает повышение ставки НДС «тяжелым, но необходимым» решением, а процесс привыкания к новым правилам «будет непростым и займет время».
