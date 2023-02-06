Началось и завершилось. Ошибку выдала платформа при подаче заявки на льготное автокредитование

В 10:00 в Казахстане запустили пилотную платформу для приема заявок по программе льготного автокредитования.

Корреспондент alau.kz попытался зарегистрироваться на платформе. В первые 30 секунд удалось подписать с ЭЦП заявку, ввести номер телефона, выбрать производителя. После нажатия на кнопку «Далее» платформа выдала ошибку.

В последующем зарегистрироваться так и не удалось. Сайт выдавал ошибку. При повторной попытке происходило тоже самое. Выскакивало красное окошко «ошибка».

Через 6 минут после старта прием заявок уже был закрыт.

В редакцию поступают многочисленные звонки от костанайцев, которые пытались подать заявку. Все сообщали одно и тоже. Платформа выдавала ошибку.

Напомним, ранее сообщалось, что в первый день запуска пилотной платформы сможет зарегистрироваться 761 заявитель, затем прием заявок закроют, а функция «Подать заявку» станет неактивной. В последующем прием заявок на платформе обещают проводить ежемесячно для 100 и более заявителей.

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