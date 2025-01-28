Сегодня под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание Правительства, на котором будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.
Касым-Жомарт Токаев:
«Расширенное заседание Правительства проходит на фоне кардинальных изменений в мире. Глобальные процессы могут оказать сильное влияние на экономическую ситуацию в нашей стране.
Надо также иметь в виду, что переход к новому технологическому укладу, основанному на тотальной цифровизации, приведет к созданию качественно новых реалий в мире. К этому нужно быть готовыми. Успешная адаптация к новым реалиям станет определяющим фактором конкурентоспособности и устойчивого прогресса Казахстана.
Об эффективности Правительства и акимов будем судить, прежде всего, по результатам развития экономики и улучшения качества жизни граждан. Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги ушедшего года и сформулировать актуальные задачи, которые предстоит решить в кратчайшие сроки»
По информации Акорды.