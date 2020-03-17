Началось рассмотрение апелляции по делу об убийстве Дмитрия Плесканя

Дело о вымогательствах в крупном размере и жестоком избиении, повлекшем смерть, начала рассматривать апелляционная коллегия Костанайского областного суда. Напомним, летом 2019 года в регионе несколько недель разыскивали рудничанина Дмитрия Плескань. Его тело было обнаружено в водоёме Узункольского района, в итоге перед судом по обвинению в групповом, умышленном причинении смертельного вреда здоровью, предстали два человека. Суд решил, что убивать жертву они не хотели, но все же назначил им большие сроки заключения, однако решение было обжаловано в вышестоящей судебной инстанции, сообщает alau.kz

Рудничане — 20-летний Дамир Шагиев, ранее судимый за причинение средней тяжести вреда здоровью и 29-летний Руслан Тулепов, дважды судимый за мошенничество, грабеж и изнасилование, в январе были приговорены городским судом к лишению свободы. Первый получил 9 с половиной лет в колонии средней безопасности, второй 10 лет в колонии с режимом безопасности чрезвычайным. По версии обвинения в 2019-ом году они совершили ряд тяжких преступлений. Одного из потерпевших избили рукояткой пистолета, руками и ногами и заставили его передать им 800 тысяч тенге, стиральную машинку и автомобиль. Сломав пару рёбер другого человека, Тулепов получил с него полмиллиона тенге. 3 июня 2019-ого года они вдвоём сломали рёбра Дмитрию Плесканю, что вызвало кровоизлияния в межрёберные мышцы, усадили его в машину и повезли в Качар. Избитый скончался. Его тело Тулепов и Шагиев утопили в Узункольском районе в реке Алабуга. Апелляционные жалобы на приговор первой инстанции были переданы в костанайский областной суд. Судебная коллегия по уголовным делам сразу же постановила возобновить следствие,так как причина смерти Дмитрия Плескань считается предположительной, а на предположениях приговор строится не может. На заседании обсудили вопрос о назначении экспертизы и о том, что нужно выяснить экспертам. Интересующую его тему обозначил осуждённый Руслан Тулепов.

«Выявить наличие наркотика синтетического, под названием «скорость». Ну, «соль» в народе называют. Оно у живого человека до трёх месяцев в кости храниться. Соответственно у покойного будет держаться»,- говорит осужденный Руслан Тулепов.

Напомним, в ходе процесса в Рудном сообщалось, что все потерпевшие от действий Тулепова и Шагиева, употребляли наркотики, в том числе и погибший

«На протяжении всего процесса я говорил, почему и из-за чего вот эта смерть. В интернете, везде,даже в школе на стендах висят за эту «соль», за эти наркотики синтетические. Все его побочные эффекты. В тот день он был под воздействием этих наркотиков. Все вот эти Рыжков, Ляшко, все они вместе друзья, они курят, колят, что они делают?»,- сказал Руслан Тулепов.

Потерпевшая, мать Дмитрия Плескань Наталья, как и её адвокаты, против назначения экспертизы не возразила, заявив однако, что не позволит делать эксгумацию тела её сына.

«Потому, что на протяжении полутора месяцев мой ребёнок находился в воде. Уже тогда не сделали никаких… Наш (эксперт) сказал, что оно не может сделать ни каких анализов, что бы, что-то конкретно подтвердить. А сейчас, через год, вы извините меня… Я и так столько вытерпела… Ещё? Я не дам никогда эксгумацию»,- Наталья Плескань.

В итоге судебная коллегия вынесла постановление о назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы. Перед экспертами поставили несколько вопросов: что явилось причиной смерти потерпевшего Плескань, не могла ли его смерть наступить от утопления, и возможно ли было одному человеку изменить положение тела потерпевшего, который умер несколько часов назад. Процесс возобновиться после получения экспертного решения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.