Начался день весеннего равноденствия

Весеннее равноденствие — астрономическое явление и древний праздник. Когда оно наступит в 2024-м и как этот день празднуют в мире? О мистическом дне рассказали эзотерики Кертис Лэнга и Джейн Шерри, сообщает Nur.kz

Суть, даты и история события Наши предки издавна чтили праздник весеннего равноденствия и заранее готовились к его встрече. У него есть своя мистическая сила и конкретные астрономические параметры. Когда весеннее равноденствие? Традиционно оно приходится на 19–21 марта. В 2024 году для Северного полушария оно наступает 20 марта в 06:07 по московскому времени и в 08:07 по Астане.

Что такое весеннее равноденствие?

По мнению астрономического издания Starwalk.Space, это астрономическое явление, при котором ни одно из полушарий Земли не наклонено по отношению к Солнцу, его лучи падают на экватор отвесно. При этом для жителей Северного полушария Солнце переходит из Южного полушария в Северное, а для жителей Южного полушария — наоборот. Энциклопедия Britannica называет ее первой точкой Овна.

Что происходит в весеннее равноденствие?

В этот день происходят такие события:

Во время движения по большому кругу небесной сферы центр Солнца пересекает небесный экватор.

Наблюдается наибольшая скорость изменения склонений Солнца.

Оба полушария получают одинаковое количество солнечного света.

День и ночь в сутках длятся одинаковое количество часов, но день на несколько минут длиннее.

Наступает астрономическая весна.

Схематическое изображение планет в момент равноденствия: Freepik Между весенним и осенним равноденствием ровно 365,24 солнечных суток. Этот период принято называть тропическим годом. Поэтому их даты можно просчитать на много лет вперед.

Прогнозирование погоды на ближайшие сезоны Предки использовали природные явления для составления прогнозов погоды и определения перспектив будущего урожая.

По погодным приметам считалось, что:

Теплый день — к хорошей погоде на ближайшие сорок дней.

Холодный день — температура будет низкой до прихода настоящей весны.

Если пошел снег, жди урожая.

Дождь в этот день сулит дождливую погоду на неделю, а звездное небо — сильные ветра.

@Автор: Ольга Ливицкая

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