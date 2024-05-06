Начался прием заявлений на основное ЕНТ: что важно знать абитуриентам

Срок приема заявлений на основное ЕНТ – с 6 по 14 мая. А само тестирование начнется 16 мая и продолжится до 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.

Фото: instagram/bilim_jane_gylym

Однако, для 6 регионов — это Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области, в которых объявлен режим ЧС, регистрация будет продлена и пройдет с 6 по 20 мая, а ЕНТ – с 25 мая по 12 июля.

По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

Зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования http://app.testcenter.kz или через приложение UTO. Абитуриенты сами определяют дату, время и пункт тестирования. При этом они могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.

Для подготовки абитуриентов к основному ЕНТ ранее был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть, после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подтянуть слабые темы. Кроме того, после сдачи первой попытки у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию. Еще одна возможность – доступ к пробному онлайн-тестированию. Продолжаются бесплатные онлайн-уроки, организованные совместно с образовательными центрами.

А на сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы: список учебников и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»; список терминов по «Информатике»; список литературных произведений по «Казахской литературе» и «Русской литературе».

В формате тестирования изменений нет. Абитуриенты 2024 года сдают тестирование по трем обязательным предметам и два предмета на выбор. Изменение касается сокращения количества заданий по обязательным предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» на 5 вопросов в 2024 году. Это позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до 40. Кроме того, в профильных предметах добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка.

Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120 , включая 20 заданий по «Истории Казахстана», 10 заданий по «Грамотности чтения», 10 заданий по «Математической грамотности» и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Кроме того, сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.

В целях обеспечения академической честности тестовые варианты маркируются. То есть, у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста. На ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. С учетом мнений и желаний абитуриентов, тестируемым выдается бумажный вариант таблиц.

На аппеляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об аппеляции.

Пороговый балл не изменился: для поступления на направления «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов, «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» – не менее 70 баллов, «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария» − не менее 60 баллов для нацвузов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа. Это необходимо как для обеспечения безопасности абитуриентов, так и для пресечения нарушения правил и проноса запрещенных предметов (телефоны, шпаргалки и прочее).

При проведении тестирования используются устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн в зависимости от площади аудитории и видеонаблюдения.

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