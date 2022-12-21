Начался прием заявок на ипотеку «Умай» для женщин

Главная особенность кампании, которая продлится до конца 2022 года, заключается в том, что первоначальный взнос не требуется, передает inbusiness.kz.

Напомним, раньше по программе требовался первоначальный взнос в размере 15-50%.

Другие условия программы:

Ставка по кредиту – 13,2% (снижается до 3,5% при переходе на жилищный кредит);

Срок кредита — до 25 лет.

Женщины Казахстана старше 18 лет могут участвовать в жилищной программе «Умай». Географического ограничения нет, то есть оформить кредит на квартиру можно из любого города Казахстана.

Напомним, с помощью ипотеки «Умай» можно купить новое или бывшее в употреблении жилье, а также получить кредит на ремонтные работы. При этом следует учесть, что если кредит берется на ремонт, получатель должен быть собственником дома.

Ипотека «Умай» выдается на срок до 25 лет на покупку дома и на срок до 10 лет на ремонт дома.

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